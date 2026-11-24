Модернизацию мест сбора отходов обсудили на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В Ленинском округе специалисты выполнили работы по переносу, обновлению площадок и установке полусфер на подъездных путях.

Для более оперативной уборки мусора в муниципалитете установили 57 мобильных камер с искусственным интеллектом. Они фиксируют навалы и передают информацию ответственным службам, что позволяет быстрее реагировать на обращения и поддерживать порядок. Также в общественных пространствах округа оборудовали свыше 100 урн объемом 100 литров.

«Мы продолжаем делать дворы и общественные пространства чище и комфортнее. Обновленными контейнерными площадками теперь пользуются жители сразу нескольких населенных пунктов и микрорайонов округа. Одновременно внедряем цифровые решения, которые помогают быстрее реагировать на ситуацию», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Сейчас в муниципалитете уже готовят план по модернизации контейнерных площадок на следующий год, чтобы дворы и общественные пространства оставались чистыми.