Врип главы Наро-Фоминского округа посетил птицефабрику

9 октября, накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ВРИП главы Наро-Фоминского округа Андрей Ковалько посетил птицефабрику «Элинар-Бройлер». Предприятие занимает первое место в Московской области и 13-е в России по объемам производства мяса бройлеров.

Птицефабрика считается уникальным предприятием с полным циклом производства — от инкубационного яйца до глубокой переработки. В рамках президентской программы по импортозамещению здесь создан племенной репродуктор первого порядка, ориентированный на разведение отечественного мясного кросса кур «Смена-9». Это способствует отказу от зависимости от зарубежной селекции.

В ходе визита Андрей Ковалько ознакомился с производственным процессом и обсудил с генеральным директором Игорем Куимовым ключевые вопросы развития предприятия. Особое внимание уделили реконструкции производства переработки бройлеров и белковых ингредиентов. Реализация проекта началась в сентябре текущего года, завершение запланировано на июнь 2027 года.