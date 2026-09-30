Лекцию о правилах поведения в лесу провели для школьников в Ногинске

Мероприятие прошло в Центре образования № 83. Гостями стали ребята из школьного лесничества «Росток», а проводником по правилам безопасного и бережного отношения к природе — старший участковый лесничий Евгений Волков.

Встреча стала экспедицией в мир лесной науки без выхода за порог класса. Разговор начался с правил поведения в лесу.

Евгений Валентинович не просто перечислил пункты из памятки, а вместе с детьми разобрал типичные ситуации: почему нельзя уходить с тропы, когда и как можно (а чаще — нельзя) разводить костер, что делать, если заблудился, и как распознать потенциально опасные растения. Особое внимание уделили простым, но очень важным поступкам: не срывать цветы, не оставлять мусор, не тревожить диких животных.

Затем урок превратился в настоящее путешествие по карте. Школьники узнали о лесных угодьях округа. Вместе они учились «читать» карту: разбирали условные обозначения, находили границы лесных массивов, обсуждали, какие территории считаются особо охраняемыми и почему это важно. Для многих стало настоящим открытием, сколько зеленых зон окружает их родной округ, и какая ответственность лежит на каждом, кто приходит в лес.

Ребята активно участвовали в обсуждении, задавали вопросы и делились своими наблюдениями. Теперь участники «Ростка» знают гораздо больше о том, как беречь природу и оставаться в безопасности в лесу. А главное — они почувствовали личную связь с окружающей средой. Лес — это не просто место для прогулок, а живой, хрупкий мир, который требует уважения и заботы.