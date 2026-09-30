Судебные приставы добились погашения долга по алиментам в Шатуре

Житель Подмосковья полностью выплатил задолженность по алиментам в размере более 278 тысяч рублей после возбуждения уголовного дела. До этого судебные приставы применили к нему несколько мер принудительного взыскания, а административное наказание не привело к полному погашению долга.

По решению суда мужчина должен ежемесячно перечислять на содержание каждого из двух несовершеннолетних детей сумму в размере 0,7 величины прожиточного минимума для детей. Однако за семь месяцев после вынесения решения он не сделал ни одного платежа.

Пристав ограничил должнику выезд за пределы России и запретил регистрационные действия с земельным участком, жилым домом и четырьмя автомобилями. Управлять транспортом мужчине дополнительно не запрещали: ранее он уже был лишен водительских прав за управление машиной в состоянии опьянения.

Одну из машин — мотоцикл BMW — арестовали и передали на принудительную реализацию. Кроме того, должника привлекли к административной ответственности. Мировой судья назначил ему 40 часов обязательных работ за неуплату алиментов без уважительной причины.

После этого мужчина погасил только небольшую часть задолженности. Тогда дознаватель Шатурского районного отделения судебных приставов провела доследственную проверку и возбудила уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ.

После уведомления о возможном наказании должник выплатил всю сумму задолженности. В связи с полным погашением долга уголовное дело прекратили.