Подходы к адаптации людей с ОВЗ через спорт и моду обсудили в Подмосковье

На базе Центра инноваций социальной сферы Московской области прошла онлайн-конференция об адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. В ней приняли участие более 180 специалистов из разных регионов России. Об этом сообщило Министерство социального развития Подмосковья.

Мероприятие состоялось 11 ноября. К обсуждению присоединились представители некоммерческих организаций, государственных учреждений социального обслуживания, семейных центров и социальных служб. Среди участников были специалисты из Подмосковья, Тольятти, Казани и других городов России.

Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин отметил, что такие площадки позволяют сверять векторы движения с экспертами из разных регионов и внедрять лучшие практики в повседневную работу. «Подмосковье последовательно развивает систему социальной поддержки, и такие площадки, как эта конференция, позволяют нам сверять векторы движения с экспертами из разных регионов, перенимать лучшие практики и внедрять их в повседневную работу», — сказал Кирюхин.

Эксперты обсудили терапевтический спорт для детей с ОВЗ, применение специализированного оборудования, а также реабилитацию и социальную адаптацию детей с расстройствами аутистического спектра с опорой на семью и повседневную жизнь.

Отдельной темой стала интеграция ветеранов СВО в мирную жизнь через спорт, творчество и наставничество. Участники рассмотрели современные перевязочные материалы и принципы их выбора в зависимости от типа раны. Программу завершило обсуждение адаптивной одежды и особой моды, которая позволяет учитывать потребности человека и подчеркивать его индивидуальный стиль.

Среди спикеров конференции — учредитель фонда «Подари любовь миру» Алексей Волков, руководитель АНО «Лига мечты. Подмосковье» Алексей Мошкович и директор АНО «Звезда Сириус» Татьяна Капутина.