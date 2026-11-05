День народного единства отметили в Химках

В городских парках, школах и общественных пространствах Химок прошли мастер-классы, викторины, фестивали и музыкальные представления. Одной из главных площадок стал парк Толстого.

В парке Толстого для гостей подготовили насыщенную программу. Жители смогли поучаствовать в фестивалях, мастер-классах, интерактивах и музыкальных программах.

В выставочном комплексе «Артишок» прошла концерт-акция «В дружбе народов — единство России». В программе — татарские, русские и якутские народные танцы и песни.

В многофункциональном комплексе «Восход» прошел фестиваль «Мы едины». Более 120 участников представили национальные костюмы, творческие номера и блюда разных кухонь.

В Московском государственном институте культуры праздник отметили программой «Сила в единстве», посвященной международному студенческому сообществу и адаптации иностранных студентов.

Праздник также отметили в школе № 31. Мероприятие «Республики и столицы России. Вкусные карты России» собрало около тысячи человек — учеников, педагогов и родителей. Дети разных национальностей представили блюда, костюмы и творческие номера.