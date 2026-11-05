Концерт ко Дню народного единства прошел в парке Величко в Химках

В парке Величко в Химках в День народного единства развернулась праздничная программа, которая собрала жителей всех возрастов. Гостей ждали творческие мастер-классы, познавательные квиз-викторины и концерт живой музыки.

На творческих мастер-классах участники создавали работы, посвященные теме единства и народных традиций.

Большой отклик у гостей вызвали квиз-викторины. Они стали своеобразным мостом между теми, кто отлично знает историю и этнографию России, и теми, кто только открывает для себя многообразие ее народов и традиций. Вопросы были устроены так, чтобы не ставить в тупик, а подталкивать к размышлениям и совместным обсуждениям.

Концерт живой музыки добавил празднику особого настроения. Для химчан этот день стал возможностью не только отдохнуть, но и ощутить свою причастность к общей истории страны.