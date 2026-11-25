В Московской области выявили 6,9 тысячи объектов муниципального имущества, которые не используются. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений региона.

Проверку проводили повторно в этом году: специалисты обследовали земельные участки и здания, чтобы определить, какие из них не задействованы в хозяйственной деятельности и могут быть использованы для развития территорий. Всего проверили свыше 33 тысяч объектов, в том числе 18,7 тысячи земельных участков и 14,3 тысячи объекта капитального строительства. Не используются 5 330 участков и 1 629 зданий и помещений.

Больше всего объектов обследовали в Одинцовском городском округе — 2,1 тысячи. В городском округе Щелково проверили 1,9 тысячи объектов, в Дмитровском муниципальном округе — 1,6 тысячи, в городских округах Подольск — 1,5 тысячи и Пушкинский — 1,4 тысячи.

Часть выявленного имущества уже получила новых пользователей. Так, 236 объектов вовлекли в хозяйственный оборот: их продали через торги, передали в долгосрочную аренду или предоставили в безвозмездное пользование.