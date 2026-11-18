В Минэкологии Московской области поступают сообщения от жителей об активизации бобров. В одних случаях люди делятся наблюдениями, в других жалуются, что животные стачивают деревья на садовых участках и в частных домовладениях.

В ведомстве отметили, что бобр относится к видам-средообразователям: когда он возводит плотины на прудах и реках, валит взрослые деревья и выгрызает растительность на берегах, формируются новые водные угодья и бобровые луга. Деревья служат бобрам источником питания, а древесные остатки — материалом для строительства хаток. Деятельность бобров естественна для экосистем, в которых они обитают, поэтому поводов для беспокойства нет.

Если грызуны начинают проникать на участки, специалисты рекомендуют обвязывать деревья металлической сеткой или листами железа на высоту 70–80 сантиметров от земли. Бобры отнесены к охотничьим ресурсам и не занесены в Красную книгу Московской области, на территории Подмосковья они чувствуют себя довольно комфортно.