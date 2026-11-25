На борьбу с последствиями снегопада в Клину в ночную смену вышли 52 коммунальные дорожные машины. Вывозить снег на полигон буду в ближайшие три дня.

На работу вышли подметальные и посыпающие противогололедные реагенты машины. Ночная бригада сметает снег и расчищать уличную сеть. В первую очередь рабочие убирают и обрабатывают автобусные маршруты, остановки и подходы к больницам, школам, детским садам и другим социальным объектам. Внутридомовые территории начнут убирать рано утром.

Экскаваторы-погрузчики и самосвалы пока не привлекали.

На дороги Подмосковья для борьбы со снежным заносом вывели более 400 единиц техники. На уборке также задействовали около тысячи рабочих. Коммунальщики вывозят снег и обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами