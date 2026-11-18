Преподаватели и студенты технических специальностей Раменского колледжа во время обзорной экскурсии познакомились с инновационным центром «Сколково». Им рассказали о современных разработках и проектах.

Гости ознакомились с решениями в области беспилотного транспорта, инновационными медицинскими технологиями и стартапами в сфере кибербезопасности.

Поездка позволила не только узнать о новых направлениях науки и технологий, но и представить, как полученные знания применяются на практике. Визит в технопарк поможет связать учебную программу с реальными задачами индустрии.

Студенты смогли увидеть, как теоретические знания превращаются в востребованные технологии, пообщаться с представителями компаний и узнать, какие навыки нужны будущим специалистам. Знакомство с проектами технопарка может стать источником идей для собственных разработок.

Экскурсия стала полезным профессиональным опытом и дополнительной мотивацией. Она помогла увидеть перспективы карьерного роста в высокотехнологичных отраслях и задуматься о направлениях дальнейшего развития.