Четыре педагога из Подмосковья победили в проекте «Знание.Наставники»

Четыре представителя подмосковного колледжа «Энергия» из Балашихи, Реутова и Богородского городского округа стали победителями проекта «Знание.Наставники» в трех номинациях. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В номинации «Наставник-руководитель» победили директор колледжа Константин Подоляк и первый заместитель директора Александр Колосков. В номинации «Наставник-советник» победу одержала советник директора по воспитанию Наталья Рига, а в номинации «Наставник-педагог» — руководитель военно-патриотического объединения Дмитрий Карпухин.

Финалистами проекта также стали советник директора по воспитанию Екатерина Дашевская и руководитель координационного отдела Кристина Рыбакова.

Для участия в проекте конкурсанты прошли обучение, подготовили портфолио с достижениями в сфере работы с молодежью и выполнили практические задания. Победителей определили по итогам экспертной оценки.