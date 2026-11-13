Подростка с опасным осложнением диабета спасли в НИКИ детства

Врачи НИКИ детства спасли 14-летнего мальчика, у которого сахарный диабет впервые проявился на фоне симптомов простуды. Подросток поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с опасным осложнением заболевания — диабетическим кетоацидозом, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Сначала у ребенка появились кашель, температура и слабость. Позднее к ним присоединились тяжелое учащенное дыхание и спутанность сознания. Когда приехала скорая помощь, уровень глюкозы в крови мальчика достигал примерно 20 ммоль/л.

В больнице у пациента диагностировали сахарный диабет первого типа и начали лечение инсулином. После стабилизации состояния его перевели из реанимации в эндокринологическое отделение. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Вместе с родителями он прошел обучение в «Школе сахарного диабета», где семьи учат контролировать уровень глюкозы, рассчитывать дозы инсулина и корректировать питание.