Подростка с опасным осложнением диабета спасли в НИКИ детства
Врачи НИКИ детства спасли 14-летнего мальчика, у которого сахарный диабет впервые проявился на фоне симптомов простуды. Подросток поступил в реанимацию в тяжелом состоянии с опасным осложнением заболевания — диабетическим кетоацидозом, сообщили в Минздраве Подмосковья.
Сначала у ребенка появились кашель, температура и слабость. Позднее к ним присоединились тяжелое учащенное дыхание и спутанность сознания. Когда приехала скорая помощь, уровень глюкозы в крови мальчика достигал примерно 20 ммоль/л.
В больнице у пациента диагностировали сахарный диабет первого типа и начали лечение инсулином. После стабилизации состояния его перевели из реанимации в эндокринологическое отделение. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Вместе с родителями он прошел обучение в «Школе сахарного диабета», где семьи учат контролировать уровень глюкозы, рассчитывать дозы инсулина и корректировать питание.
Сильная жажда, частое мочеиспускание, резкая слабость и снижение веса у ребенка — повод сразу проверить уровень глюкозы. Наша задача — не только оказать помощь вовремя, но и научить семью жить с диагнозом: современные технологии, такие как помпы и системы непрерывного мониторинга глюкозы, позволяют детям с диабетом учиться, заниматься спортом и вести обычную активную жизнь.
Нисо Джумаевна
директор НИКИ детства
При диабете первого типа организм перестает вырабатывать достаточное количество инсулина из-за повреждения клеток поджелудочной железы иммунной системой. Поэтому пациентам необходимо постоянно получать инсулин и следить за уровнем сахара в крови.
Специализированное отделение детской эндокринологии НИКИ детства работает с сентября 2022 года. Здесь лечат детей с диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы и надпочечников, а также нарушениями роста и развития.