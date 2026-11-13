Часть работ по благоустройству Барашкинского пруда завершили в Химках

В Химках подходит к завершению благоустройство территории Барашкинского пруда, готовность объекта достигла 85%. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты уже завершили укладку чернового слоя асфальта, установили водоотводные лотки и камеры видеонаблюдения, а также частично восстановили газоны. В ближайшее время на территории появятся малые архитектурные формы, опоры освещения и будет подключено электроснабжение.

«Создание комфортных общественных пространств — одно из ключевых направлений Народной программы „Единой России“. Важно, чтобы благоустройство учитывало потребности жителей и сохраняло природные особенности территории. Барашкинский пруд станет современным местом для прогулок и семейного отдыха», — поделился депутат Совета депутатов Химок Валентин Герасимов.

Особое внимание уделяют природной среде: на территории высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и установят домики для птиц. Безопасность посетителей обеспечит система видеонаблюдения «Безопасный регион». Также по единой концепции благоустройства обновят фасад расположенного рядом кафе.

«Мне очень нравится это пространство. Здесь приятно гулять и проводить время с семьей. Хорошо, что территорию благоустраивают, делают ее красивее и удобнее. Уверен, после завершения работ Барашкинский пруд станет одним из любимых мест отдыха жителей», — рассказал химчанин Валентин Попов.

Благоустройство находится под контролем правительства Московской области. По завершении работ Барашкинский пруд станет обновленным общественным пространством с прогулочными зонами, озеленением и современной инфраструктурой для семейного отдыха.