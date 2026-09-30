В Подмосковье насчитали около 500 пар каспийского ремеза

«Ремез занесен в Красную книгу региона под пять категорией — вид, в силу естественных причин увеличивший численность и заселивший новые территории», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Еще в середине прошлого века этот вид обитал преимущественно в низовьях Волги и не залетал севернее Калужской области. В начале нынешнего столетия птицу начали отмечать в Москве и Подмосковье. Ремез очень скрытен, определить его порой можно только по голосу, как это было при одной из последних встреч на берегу озера Дубового в Шатуре.

По мнению орнитологов, ремез стал активнее заселять область из-за изменения путей миграции, вызванного климатическими подвижками. Гнездясь на берегах водоемов, птица «сшивает» гнездо в виде мешка, используя клюв как иголку. Кладка обычно состоит из 6–8 яиц, насиживает, по-видимому, только самка в течение 13–14 дней, птенцы остаются в гнезде 16–18 дней. Питается ремез преимущественно мелкими насекомыми.