Запершегося в комнате ребенка спасли в Можайске

В Можайске работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли межкомнатную дверь и обеспечили доступ родителям в запертую комнату, где находился их двухлетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам заместителя начальника части Романа Протасевича, в половине шестого вечера в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители. Они рассказали, что мальчик во время игры с братьями случайно заперся в комнате, повернув фиксатор на ручке деревянной двери.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу, успокоили родителей, а затем с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ в комнату. С ребенком все было в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась», — пояснил Протасевич.

Специалисты посоветовали на время, пока дети не подрастут, демонтировать все запоры, в том числе задвижку на входной двери, и не оставлять ключи в замочной скважине внутри квартиры. Лучше установить механизмы, которые всегда можно открыть с внешней стороны.