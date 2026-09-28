360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Запершегося в комнате ребенка спасли в Можайске

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    В Можайске работники поисково-спасательного поста 308-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли межкомнатную дверь и обеспечили доступ родителям в запертую комнату, где находился их двухлетний сын. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    По словам заместителя начальника части Романа Протасевича, в половине шестого вечера в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились обеспокоенные родители. Они рассказали, что мальчик во время игры с братьями случайно заперся в комнате, повернув фиксатор на ручке деревянной двери.

    «Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу, успокоили родителей, а затем с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили доступ в комнату. С ребенком все было в порядке, медицинская помощь ему не понадобилась», — пояснил Протасевич.

    Специалисты посоветовали на время, пока дети не подрастут, демонтировать все запоры, в том числе задвижку на входной двери, и не оставлять ключи в замочной скважине внутри квартиры. Лучше установить механизмы, которые всегда можно открыть с внешней стороны.

    Читайте также

    Ярмарка и мастер-классы пройдут в Дмитрове на празднике «Дары осени» 26 сентября

    Фестиваль «Сделано в Хотьково» в Сергиево-Посадском городском округе

    Агротехнологический класс открыли в лицее № 5 в Зарайске

    Музей СВО открыли по Народной программе в Воскресенске

    Итоги выборов подвели в Чехове

    Еще 20 пешеходных маршрутов обустроят в Подольске в 2026 году

    Более 70 школьников сдали нормативы ГТО в Чехове

    Производство радиомодулей для LTE и 5G запустят в ОЭЗ «Дубна» осенью

    Логопед из Химок стала победительницей всероссийского фотоконкурса

    Подготовка к отопительному сезону завершилась в Люберцах

    Порядок лицензирования работы по управлению МКД изменился в Подмосковье

    В Подмосковье 14,5 тысячи шестиклассников написали РДР по математике

    Дорогу в деревне Серенское привели в порядок в Наро-Фоминском округе