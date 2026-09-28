Не запоздалая осень: когда в Подмосковье станет по-настоящему холодно?

Многие заметили, что осень в этом году в Москве и Подмосковье будто запаздывает — деревья еще не скинули листву, а теплая погода не торопится уходить. С чем связана такая погода в регионе, можно ли считать ее аномальной, когда ждать похолодания и где в России скоро выпадет снег — в материале 360.ru.

Все погодные явления всегда связаны с влиянием либо циклонов, либо антициклонов. Все, что между ними, — либо промежуточные гребни, либо барические седловины, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Барическая седловина — область в атмосфере с переходным (слабоградиентным) давлением, которая располагается крест-накрест между двумя циклонами (областями низкого давления) и двумя антициклонами (областями высокого давления).

«Сейчас в Подмосковье преобладание достаточно теплых воздушных масс, и температура воздуха в сентябре превысила норму климата на два градуса. То есть месяц выдался достаточно теплым», — объяснил эксперт.

Однако сентябрь нельзя назвать мокрым, так как осадков в первом осеннем месяце было порядка 25%. По словам Ильина, это связано с классическими синоптическими процессами.

«По заполярным районам европейской территории России проходили циклоны, которые закрывали доступ к холодному воздуху с арктических районов. Поэтому вот такая осень выдалась. В прошлом году было не так — там уже в конце августа — начале сентября все пожелтело. А в 2026-м пока достаточно много зеленых деревьев», — добавил синоптик.

По этой причине Ильин назвал эту осень не запоздалой, а вполне классической для климата Подмосковья.