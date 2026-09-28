Не запоздалая осень: когда в Подмосковье станет по-настоящему холодно?
Многие заметили, что осень в этом году в Москве и Подмосковье будто запаздывает — деревья еще не скинули листву, а теплая погода не торопится уходить. С чем связана такая погода в регионе, можно ли считать ее аномальной, когда ждать похолодания и где в России скоро выпадет снег — в материале 360.ru.
С чем связана теплая погода в Подмосковье
Все погодные явления всегда связаны с влиянием либо циклонов, либо антициклонов. Все, что между ними, — либо промежуточные гребни, либо барические седловины, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Интересно
Барическая седловина — область в атмосфере с переходным (слабоградиентным) давлением, которая располагается крест-накрест между двумя циклонами (областями низкого давления) и двумя антициклонами (областями высокого давления).
«Сейчас в Подмосковье преобладание достаточно теплых воздушных масс, и температура воздуха в сентябре превысила норму климата на два градуса. То есть месяц выдался достаточно теплым», — объяснил эксперт.
Однако сентябрь нельзя назвать мокрым, так как осадков в первом осеннем месяце было порядка 25%. По словам Ильина, это связано с классическими синоптическими процессами.
«По заполярным районам европейской территории России проходили циклоны, которые закрывали доступ к холодному воздуху с арктических районов. Поэтому вот такая осень выдалась. В прошлом году было не так — там уже в конце августа — начале сентября все пожелтело. А в 2026-м пока достаточно много зеленых деревьев», — добавил синоптик.
По этой причине Ильин назвал эту осень не запоздалой, а вполне классической для климата Подмосковья.
Когда в Москве и Подмосковье похолодает
Эксперт уточнил, что понятие климатической нормы весьма размыто. Ильин объяснил: ее выводят на основе 20-летнего периода, и сравнение всегда будет нелинейным и относительным. Тем не менее синоптик назвал осень 2026 года в Московской области вполне нормальной.
Серьезных ночных заморозков в столице и регионе до конца первой декады октября практически не будет.
«Днем температура составит порядка +8…+13 градусов, иногда чуть ниже. В середине первой декады октября возможны кратковременные периоды с потеплением до +13…+15 градусов», — пояснил Ильин.
Снега в начале октября в Подмосковье ждать не стоит, дождей до конца этой недели также не будет. А вот туманы могут образовываться в предутренние часы.
Если говорить про европейскую территорию России, то в середине первой декады октября, примерно 7-8 октября, на Кольском полуострове может идти снег — в отдельных северных районах Республики Коми, Ненецком административном округе в том числе. Если говорить о восточных районах, это приуральские районы, там тоже уже в середине первой декады октября стоит ждать снег, подытожил Ильин.