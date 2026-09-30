Число получающих доплату молодых медиков выросло в Подмосковье на 35% за год

В Московской области заметили рост числа молодых медиков, получающих финансовую поддержку от региональных властей. Об увеличении получателей ежемесячных выплат рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Максим Забелин.

В течение трех лет после выпуска специалисты могут рассчитывать на надбавку: врачи получают 15 тысяч рублей, а средний медперсонал — семь тысяч рублей.

«Такая мера позволяет дополнительно поддержать специалистов в начале карьеры и помогает привлекать молодых медиков в систему здравоохранения региона. Сегодня ежемесячную надбавку получают более 7,5 тысячи молодых медицинских специалистов — почти 3,2 тысячи врачей и более 4,3 тысячи сотрудников среднего медицинского персонала», — сказал Максим Забелин.

Число получателей увеличилось более чем на 35% по сравнению с прошлым годом.

Для участия в программе необходимо трудоустроиться в организацию Минздрава области на полную ставку в течение года после окончания учебы.

Дополнительно в регионе работает система наставничества, где опытные коллеги помогают новичкам адаптироваться. Подробная информация о мерах поддержки доступна на сайте rabota-vrachom.ru.