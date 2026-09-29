Подмосковные спасатели напомнили правила вождения в межсезонье

В Подмосковье водителям напомнили о правилах безопасного вождения в межсезонье. Об этом сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как уточнил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Щетинин, в межсезонье условия движения существенно осложняются: из-за осадков сцепление колес с асфальтом снижается, видимость падает, а тормозной путь возрастает в несколько раз.

«Перед началом холодного сезона автовладельцам необходимо тщательно проверить исправность щеток стеклоочистителей, залить в бачок незамерзающую жидкость, убедиться в надежности тормозной системы и достаточном заряде аккумулятора», — отметил он.

На мокрой дороге следует избегать резких маневров, торможений и ускорений, заранее снижать скорость перед поворотами и увеличить дистанцию до автомобиля впереди как минимум вдвое.

При сильном тумане необходимо использовать ближний свет и противотуманные фары. Дальний свет в таких условиях ухудшает видимость, отражаясь от капель воды. Опасность также представляют лужи и мокрые листья, повышающие риск аквапланирования.

При потере сцепления с дорогой нельзя резко тормозить или вращать руль.

«Особую осторожность следует соблюдать на загородных трассах в темное время суток, когда к проезжей части могут выходить дикие животные. В экстренной ситуации необходимо незамедлительно звонить по номеру 112», — заключил Сергей Щетинин.