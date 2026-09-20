Более 180 избирательных участков открылись в Балашихе в третий день выборов

Жители муниципалитета принимают активное участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Участки открылись ровно в 08:00.

Работа наблюдателей и избирательных комиссий продолжилась в штатном режиме.

«Все 183 избирательных участка начали свою работу ровно в 08:00 в третий день выборов депутатов. Они будут принимать избирателей до 20:00», — отметила председатель территориальной избирательной комиссии округа Людмила Кузнецова.

18, 19 и 20 сентября жители Балашихи выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной Думы. Проголосовать можно на избирательных участках, на дому, дистанционно и по месту нахождения.

Информацию о своем избирательном участке можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии или в информационно-справочном центре по телефону: 8 (800) 200-00-20.