Новую разработку внедрили в филиале «ВМУ» в Воскресенске

Инициативу по снижению расхода оборотной воды и электроэнергии реализовали в филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» в Воскресенске. Теперь мощность охлаждения регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха.

Выпуск серной кислоты — энергоемкий процесс, сопровождающийся интенсивным тепловыделением. Для корректировки температурного режима в сушильно-абсорбционном отделении используется система водяных теплообменников. Специалисты сернокислотного цеха разработали и применили решение, позволившее существенно повысить ее эффективность.

Суть инициативы заключается в адаптивном подходе. Если раньше в теплый период года для поддержания регламентных показателей требовалась работа двух систем прокачки воды, то теперь достаточно одной, а вторая остается в резерве. Перевод оборудования в резерв обеспечивается за счет интеллектуального регулирования режимов, а также благодаря регулярному обслуживанию холодильников. Операции персонал проводит без остановки производства.

Благодаря реализации комплекса решений потребление энергоресурсов, необходимых для охлаждения продукта и оборудования, снизилось на треть.