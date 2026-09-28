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    Новую разработку внедрили в филиале «ВМУ» в Воскресенске

    Инициативу по снижению расхода оборотной воды и электроэнергии реализовали в филиале «ВМУ» ОХК «Уралхим» в Воскресенске. Теперь мощность охлаждения регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха.

    Выпуск серной кислоты — энергоемкий процесс, сопровождающийся интенсивным тепловыделением. Для корректировки температурного режима в сушильно-абсорбционном отделении используется система водяных теплообменников. Специалисты сернокислотного цеха разработали и применили решение, позволившее существенно повысить ее эффективность.

    Суть инициативы заключается в адаптивном подходе. Если раньше в теплый период года для поддержания регламентных показателей требовалась работа двух систем прокачки воды, то теперь достаточно одной, а вторая остается в резерве. Перевод оборудования в резерв обеспечивается за счет интеллектуального регулирования режимов, а также благодаря регулярному обслуживанию холодильников. Операции персонал проводит без остановки производства.

    Благодаря реализации комплекса решений потребление энергоресурсов, необходимых для охлаждения продукта и оборудования, снизилось на треть.

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