Подготовку теплосетей и котельных к зиме завершили в Лобне

В Лобне завершилась подготовка коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Глава городского округа Анна Кротова проверила готовность котельной РТС «Лобня» к началу отопительного сезона.

23 сентября глава городского округа Лобня Анна Кротова посетила котельную РТС «Лобня» и оценила готовность объекта к работе в осенне-зимний период.

На складах ресурсоснабжающей организации «ТЭК-10» сформирован необходимый аварийный запас, в наличии есть детали и материалы для оперативного устранения возможных нештатных ситуаций. Для быстрого реагирования подготовлены аварийные бригады и специализированная техника.

В рамках модернизации на объекте введен в эксплуатацию новый котел мощностью 10 МВт. Оборудование успешно прошло пробные топки.

Специалисты также завершили комплекс мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры округа к отопительному сезону: провели гидравлические испытания теплосетей, профилактику и ремонт оборудования, а также необходимые работы в жилых домах и социальных учреждениях.

Ранее в Лобне обновили участки тепловых сетей на улицах Чехова, Маяковского и Победы. На улице Победы была демонтирована надземная теплотрасса. При ремонте применяются современные трубы в пенополиуретановой изоляции, которые позволяют снизить теплопотери и риск аварий.

Продолжается модернизация котельной РТС «Красная Поляна». После обновления объект будет работать по новой схеме: вместо двух котлов мощностью 30 Гкал/ч установят три котла по 20 Гкал/ч. Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 75 многоквартирных домов и 11 социальных объектов.

Начало отопительного периода в Лобне запланировано на начало октября. Точная дата будет зависеть от погодных условий.