Минимущества Подмосковья напомнило условия подключения газа к участкам

В Подмосковье продолжает действовать программа социальной газификации. Чтобы подать заявку на подключение, дом и участок должны быть правильно оформлены, сообщили в БТИ Московской области.

Для участия в программе права на земельный участок и жилой дом должны быть зарегистрированы, населенный пункт должен входить в программу. Также потребуются выписка из ЕГРН, ситуационный план участка и документы на дом, определенное место для газового оборудования, заключенный договор о подключении. Участок и дом должны быть готовы к проведению работ.

Подключение до границ участка проводится бесплатно. Работы внутри участка и в доме — проектирование, прокладка газопровода по участку, покупка котла и плиты, устройство дымохода и вентиляции, внутридомовые работы, техобслуживание — оплачивает собственник.

В БТИ Московской области отметили, что если документы оформлены корректно, подать заявку и подготовить дом к подключению значительно проще. Специалисты помогут провести техническую инвентаризацию дома, оформить технический план и уточнить характеристики и площадь объекта.