Мастер-классы и игры провели для воспитанников центра «Маяк» в Серпухове

В Семейном центре помощи семье и детям «Маяк» в Серпухове 11 ноября прошла интерактивная программа для воспитанников. Депутат Мособлдумы, руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц вместе с активистами подготовила для детей мастер-классы, подвижные игры и сюрпризы.

Воспитанники вместе с молодогвардейцами делали аппликации, вырезали фигурки и собирали картинки. Настоящим сюрпризом стал белый медведь — ростовая кукла, с которой дети фотографировались и водили хороводы.

«Мы приезжаем в „Маяк“ уже второй год. Для нас важно не просто провести мероприятие, а оставаться на связи с центром и директором, помогать по мере необходимости. Сегодня мы увидели, как дети увлеченно мастерят, играют и общаются. Такие встречи заряжают и их, и нас», — отметила Диана Алумянц.

В завершение встречи парламентарий передала воспитанникам настольные игры.

Семейный центр «Маяк» оказывает бесплатную психологическую, правовую и социальную помощь жителям Серпухова, Чехова и Подольска. В учреждении действуют службы сопровождения замещающих семей, постинтернатного сопровождения выпускников и участковая социальная служба. «Молодая Гвардия» поддерживает связь с руководством центра и планирует новые программы для воспитанников.