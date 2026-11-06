В Подмосковье напомнили об онлайн-услугах по газу на портале госуслуг

Жители Подмосковья могут заключить договор на техобслуживание газового оборудования, заказать ремонт или восстановить подачу газа онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

На региональном портале госуслуг доступны оформление договора на техобслуживание, заказ ремонта, замены или наладки оборудования, заявка на возобновление подачи газа и отключение оборудования от системы газоснабжения. Там же можно оформить перерасчет платы за газ, заказать поверку, установку, замену или опломбировку счетчиков.

Все документы хранятся в личном кабинете, подписать их можно с помощью «Госключа». Заявку можно подать в удобное время, а отслеживать ее статус — онлайн. Дату выезда мастера жители выбирают самостоятельно, о качестве оказанных услуг можно оставить обратную связь.

Для получения услуги нужно зайти на регпортал, выбрать ее, заполнить заявление и получить результат. Уведомление о плановом техобслуживании придет в личный кабинет за месяц до проведения работ.