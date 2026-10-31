Встречу с производителем рекламы провели в Химках

Специалисты учреждения «Малый бизнес Химки» провели выездную рабочую встречу на базе одной из ведущих рекламно-производственных компаний округа. Эксперты ознакомились с работой цехов широкоформатной и интерьерной печати и обсудили с руководством меры государственной поддержки.

Предприятие работает как площадка полного цикла: от дизайна до монтажа конструкций любой сложности. Собственная производственная база позволяет компании работать без посредников и выполнять заказы в сжатые сроки.

В ходе встречи сотрудники администрации и «Малого бизнеса Химки» рассказали о действующих городских и региональных субсидиях, которые помогают компенсировать затраты на модернизацию оборудования и лизинг.

«Наша задача — не дожидаться, когда предприниматель придет к нам с вопросами, а самим идти на производство, видеть реальные запросы и предлагать конкретные инструменты роста. Поддержка производственных площадок — это новые рабочие места для химчан и дополнительные налоги в бюджет округа», — подчеркнул заместитель главы Химок по вопросам развития территорий и инвестициям Александр Морозов.

В состав мониторинговой группы вошли руководители и профильные эксперты «Малого бизнеса Химки», в том числе специалисты финансово-экономического и информационно-правового отделов. По итогам визита сформировали список вопросов предприятия, требующих решения.

«Развитие производственного сектора — это основа экономической устойчивости региона. Сегодня в Подмосковье под руководством губернатора Андрея Воробьева выстроена эффективная система сопровождения бизнеса. Важно, что наши химкинские предприятия малого и среднего звена активно внедряют инновации и расширяют перечень услуг», — отметил депутат Московской областной Думы Николай Томашов.

«Малый бизнес Химки» регулярно организует выездные встречи с представителями бизнес-сообщества. Специалисты консультируют по вопросам налогообложения, права, получения льготных займов и участия в программах поддержки.