Глава Ленинского округа встретился с раненым бойцом СВО

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов 2 ноября встретился с участником специальной военной операции Дмитрием Наяновым и его супругой. Главной темой встречи стала помощь бойцу, получившему ранение при выполнении боевых задач.

Дмитрий — ветеран СВО, доброволец, участвовавший в боевых действиях с 2014 года. Летом 2025 года он получил минно-взрывное ранение. После этого его направили в госпиталь имени Н. Н. Бурденко, где он прошел длительное лечение и реабилитацию.

«Мы всегда на связи с нашими защитниками и их семьями. За каждой такой встречей — конкретные вопросы, которым нужно уделить внимание. Будем помогать и дальше, чтобы каждый ветеран чувствовал поддержку округа», — сказал глава округа Станислав Каторов.

Во встрече также приняли участие руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владимир Рогоза и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Екатерина Медведева. Совместными усилиями бойцу помогут в оформлении выплат, связанных с ранением и прохождением военной службы.

Работа по поддержке участников СВО и их семей в Ленинском округе продолжается на системной основе.