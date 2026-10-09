Более 450 фактов незаконного сброса отходов пресекли в Подмосковье с 1 октября

С начала октября в Подмосковье зафиксировали 456 случаев складирования мусора за пределами контейнеров. Нарушители оставляли в том числе строительные материалы и крупногабаритные предметы. По итогам проверок вынесли 26 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 540 тысяч рублей.

Нарушения регистрируют камеры системы «Безопасный регион», установленные у площадок для сбора отходов. Оборудование работает круглосуточно и фиксирует происходящее рядом с контейнерами, в том числе государственные номера машин. На основании этих данных владельцам автомобилей назначают штрафы в упрощенном порядке.

За выброс отходов из автомобиля в неположенном месте предусмотрены штрафы: для граждан — до 70 тысяч рублей, должностных лиц — до 100 тысяч рублей, юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, камеры помогают инспекторам выявлять случаи сброса мусора из автомобилей и круглосуточно следить за обстановкой возле контейнерных площадок.