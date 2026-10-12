360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье на День многодетной семьи провели квиз и праздничную вечерку

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    11 октября в Московской области отметили День многодетной семьи. Специалисты социальной защиты приняли участие в мероприятиях, посвященных этой дате.

    На площадке МЦ «Мир» в Истре прошел квиз для многодетных семей. 19 семей собрались вместе, чтобы провести время с близкими и создать новые семейные воспоминания. Формат игры позволил участникам проявить эрудицию и почувствовать командную поддержку.

    Параллельно Союз многодетных семей «Все вместе» организовал праздничную вечерку «Честно о многодетности». Главными рассказчиками стали сами многодетные родители — их истории, по задумке организаторов, служат поддержкой для других семей.

    Важной частью дня стал визит начальника социальной защиты Галины Дрижак в многодетную семью Фаустовых из Одинцово, где воспитывают шестерых детей.

    «Поддержка многодетных семей — это не только меры социальной поддержки, но и внимание к их опыту, к тем смыслам, которые они транслируют обществу. Сегодня мы увидели, как важна площадка для живого диалога: когда родители делятся тем, что знают на практике, это становится опорой для других. Мы будем и дальше развивать такие форматы, чтобы каждая семья чувствовала: ее труд видят и ценят», — отметила начальник социальной защиты Галина Дрижак.

    День открытых дверей прошел в МГИМО-Одинцово

    Скрининг здоровья в Воскресенске прошли 3,5 тысячи человек за неделю

    В Подмосковье ввели выплату 24 тысячи рублей для бойцов СВО с инвалидностью

    В Музее «Новый Иерусалим» открыли выставку «Федоскино: где живет душа»

    Более 10 новых игровых площадок установили в Химках

    Подмосковный спасатель напомнил правила безопасности в спальне

    Подмосковная компания выпустила серию игровых модулей «Физика»

    Новые автобусы вывели на маршруты в Ленинском округе

    Подмосковный врач Малютина дала советы по защите здоровья новорожденных осенью

    Показ документального фильма о бригаде «Терек» провели в Жуковском

    В Егорьевске пройдет лекция о старообрядце и эсперантисте Никифоре Зенине

    Форум по вопросам ЖКХ прошел в Химках