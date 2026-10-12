В Подмосковье на День многодетной семьи провели квиз и праздничную вечерку

11 октября в Московской области отметили День многодетной семьи. Специалисты социальной защиты приняли участие в мероприятиях, посвященных этой дате.

На площадке МЦ «Мир» в Истре прошел квиз для многодетных семей. 19 семей собрались вместе, чтобы провести время с близкими и создать новые семейные воспоминания. Формат игры позволил участникам проявить эрудицию и почувствовать командную поддержку.

Параллельно Союз многодетных семей «Все вместе» организовал праздничную вечерку «Честно о многодетности». Главными рассказчиками стали сами многодетные родители — их истории, по задумке организаторов, служат поддержкой для других семей.

Важной частью дня стал визит начальника социальной защиты Галины Дрижак в многодетную семью Фаустовых из Одинцово, где воспитывают шестерых детей.

«Поддержка многодетных семей — это не только меры социальной поддержки, но и внимание к их опыту, к тем смыслам, которые они транслируют обществу. Сегодня мы увидели, как важна площадка для живого диалога: когда родители делятся тем, что знают на практике, это становится опорой для других. Мы будем и дальше развивать такие форматы, чтобы каждая семья чувствовала: ее труд видят и ценят», — отметила начальник социальной защиты Галина Дрижак.