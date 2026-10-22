Выезды по проверке содержания территорий возобновили в Серпухове

Выезд оперативной группы по контролю за благоустройством состоялся 21 октября. Профильные специалисты совместно с депутатом окружного совета Олегом Андрухом и представителями управляющей компании «Занарье» проверили содержание территорий у домов № 7, 9, 11 на Бригадной улице.

Комиссия отметила, что подъезды и входные группы находится в хорошем состоянии. При этом возле дома № 7 выявлен факт незаконной установки забора, на фасадах обнаружены рекламные листовки, а на территории — мусор. После этого комбинат благоустройства оперативно вывез мешки с опавшей листвой.

Жители обратили внимание проверяющих на бетонное основание, оставшееся после демонтажа нестационарной торговой точки, и предложили использовать освободившуюся территорию под парковку

«Все выявленные замечания взяты на контроль до полного устранения», — отметил Алексей Шимко.