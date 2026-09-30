Глава Воскресенска проверил ремонт домов в микрорайоне Цемгигант

Алексей Малкин провел обход территории, где сейчас идет капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках Народной программы «Единой России». Он осмотрел фасады и инженерные системы, встретился с подрядчиками и жителями.

Во время объезда представители партии «Единая Россия» обсудили графики работ и соблюдение сроков. Отдельное внимание уделили обратной связи от жителей — важно слышать тех, кто здесь живет.

На 2026–2028 годы запланирован ремонт 186 домов по 864 видам работ. Уже в этом году будет отремонтировано 58 домов — в половине из них работы завершены, остальные будут готовы до конца года. Алексей Малкин отметил, что это серьезный объем, и важно, чтобы качество не отставало от темпов.

«Хочу выразить искреннюю благодарность губернатору за постоянное внимание к нашему округу и поддержку программ капитального ремонта, а также Фонду капитального ремонта Московской области. Благодаря реализации программы мы можем планомерно обновлять жилой фонд и делать дома комфортнее для проживания», — отметил глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.