Благоустройство парка «Лесная опушка» завершат в Люберцах в октябре

Работы в рамках второй очереди обновления парка в поселке Октябрьский подходят к концу. По проекту здесь появятся пешеходные дорожки, освещение, видеонаблюдение и система оповещения.

Специалисты установят садово-парковую мебель, качели, арт-объекты, информационные стойки, павильоны, а также обустроят спортивную площадку.

Для любителей активного отдыха в центральной части парка появится памп-трек. Рядом разместят площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также пункт проката спортивного инвентаря.

Глава округа Владимир Волков отметил, что «Лесная опушка» уже входит в число самых посещаемых парков округа, а после завершения второй очереди территория станет еще удобнее и интереснее для отдыха.

Сейчас на объекте производится монтаж оборудования, часть работ ведется со стороны Лыткаринского шоссе. Благоустройство проводится в рамках программы губернатора Московской области «Парки в лесу» и национального проекта «Инфраструктура для жизни».