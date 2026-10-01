Семейный фестиваль прошел в Наташинском парке в Люберцах
Ежегодный семейный фестиваль «Шарляндия» проводят в городском округе с 2021 года. Праздник в Наташинском парке собрал более 100 семей.
Наташинский парк 27 сентября превратится в страну детского смеха, творчества и веселья. Взрослые и дети с удовольствием поучаствовали в энергичной зарядке, которую провел актер, музыкант и спортсмен Андрей Сухин.
«Пришел, получил море оваций, позитива, зарядился от деток энергией, пообщался с ними, подарил двадцатиминутную зарядку и очень счастлив», — поделился впечатлениями Андрей Сухин.
Осенний праздник в парке устраивают специально, чтобы добавить в хмурые дни немного солнца, хорошего настроения и, конечно, движения.
«Для наших гостей, для всех посетителей парка мы организовываем концертную программу, которая заряжает и энергией, и хорошим настроением, вдохновляет. Все только для того, чтобы больше было в мире добра, позитива, веселья и хорошего настроения», — рассказала соорганизатор мероприятия Алевтина Мороз.
На фестивале работали мастер-классы: дети мастерили поделки — от фигурок из бумаги до украшений. А рядом проходили забеги на беговелах, самокатах и толокарах. На сцене развернулась развлекательная программа с участием артистов. Веселье и азарт ждали гостей на каждом сантиметре центральной площадки парка. В итоге все пришедшие получили хорошее настроение, а кто-то — еще и подарки.