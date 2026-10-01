Семейный фестиваль прошел в Наташинском парке в Люберцах

Ежегодный семейный фестиваль «Шарляндия» проводят в городском округе с 2021 года. Праздник в Наташинском парке собрал более 100 семей.

Наташинский парк 27 сентября превратится в страну детского смеха, творчества и веселья. Взрослые и дети с удовольствием поучаствовали в энергичной зарядке, которую провел актер, музыкант и спортсмен Андрей Сухин.

«Пришел, получил море оваций, позитива, зарядился от деток энергией, пообщался с ними, подарил двадцатиминутную зарядку и очень счастлив», — поделился впечатлениями Андрей Сухин.

Осенний праздник в парке устраивают специально, чтобы добавить в хмурые дни немного солнца, хорошего настроения и, конечно, движения.