Работу Ногинского регоператора отметили на всероссийском конкурсе

Ногинский региональный оператор занял первое место в номинации «Раздельный сбор отходов» на всероссийской межрегиональной многоотраслевой премии профессионалов городского хозяйства. Церемония награждения лауреатов премии за 2025 год прошла 10 ноября.

В этом году организаторы получили рекордные 1,1 тысячи заявок из 50 регионов России. По итогам отбора награды присудили 170 организациям и специалистам жилищно-коммунальной отрасли из 30 субъектов страны.

Премия включала 16 номинаций, посвященных различным направлениям развития городского хозяйства. Среди них — благоустройство общественных пространств, цифровизация, повышение энергоэффективности и обеспечение населения чистой водой.

В Ногинском регоператоре отметили, что победа стала результатом не только работы коллектива, но и участия жителей, которые сортируют отходы и поддерживают эту практику.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал рост интереса жителей региона к экологическим инициативам. Одним из приоритетных направлений остается просвещение в сфере экологии как детей, так и взрослых.