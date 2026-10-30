Концерт к Международному дню анимации прошел в Наро-Фоминске

Концерт «Волшебные истории», посвященный Международному дню анимации, состоялся 28 октября во Дворце культуры «Созвездие». В зале собрались воспитанники детских садов и ученики начальных классов школ Наро-Фоминска.

Ведущая в образе Карамельки из мультсериала «Три кота» познакомила детей с процессом создания мультфильмов и рассказала о работе художников-аниматоров. Юные зрители угадывали известные фразы и узнавали персонажей по видеофрагментам на большом экране.

Музыкальную часть программы составили песни из мультфильмов и сказочных фильмов. В концерте участвовали юные артисты объединения «Наследники Отечества», экспериментальной вокальной школы Ирины Кормас, вокальной студии «Сюрприз» и ВЭС «Женский каприз». Дети в зале подпевали знакомым мелодиям и отвечали на загадки ведущей.

Снежана Кубата исполнила «Колыбельную медведицы», Мила Герявенко — «Забаву», Ева Лавренкова — «Песенку про маму», а Мария Конарева — «Золушку». В исполнении Марии Ромашиной прозвучала песня «До чего дошел прогресс», Анны Лоскутовой — «Облака». Завершила концерт Вероника Ясюк с песней «Настоящий друг». В программе также прозвучало стихотворение о любви к мультфильмам в исполнении Дмитрия Димитриева. Воспитанники школы № 4 и детского сада № 9 представили танец «Семечки».