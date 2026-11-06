Глава Ступина проверил капремонт многоквартирного дома на улице Чайковского

Глава городского округа Сергей Мужальских провел выездное совещание по вопросам капитального ремонта многоквартирного дома № 27 на улице Чайковского. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Андрей Голубев, профильные заместители, представители управляющей и подрядной организаций и депутаты местного совета.

По информации Фонда капремонта Московской области, на объекте уже выполнены монтаж межпанельных швов на площади в 336 квадратных метров, демонтаж межпанельных швов на площади в 168 квадратных метров и окраска фасада на площади в 48 квадратных метров.

На объекте задействовано от 20 до 25 специалистов. Качество и объемы выполняемых работ находятся под постоянным контролем организации, осуществляющей технический надзор.

В ходе проверки ее участники уделили особо внимание соблюдению требований безопасности при проведении ремонтных работ. Для продолжения ремонта ограждений лоджий и балконов подрядная организация переставляет строительные леса на другую сторону здания.