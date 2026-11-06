Глава Ступина проверил капремонт многоквартирного дома на улице Чайковского
Глава городского округа Сергей Мужальских провел выездное совещание по вопросам капитального ремонта многоквартирного дома № 27 на улице Чайковского. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной думы Андрей Голубев, профильные заместители, представители управляющей и подрядной организаций и депутаты местного совета.
По информации Фонда капремонта Московской области, на объекте уже выполнены монтаж межпанельных швов на площади в 336 квадратных метров, демонтаж межпанельных швов на площади в 168 квадратных метров и окраска фасада на площади в 48 квадратных метров.
На объекте задействовано от 20 до 25 специалистов. Качество и объемы выполняемых работ находятся под постоянным контролем организации, осуществляющей технический надзор.
В ходе проверки ее участники уделили особо внимание соблюдению требований безопасности при проведении ремонтных работ. Для продолжения ремонта ограждений лоджий и балконов подрядная организация переставляет строительные леса на другую сторону здания.
«Подрядчик планирует закончить ремонт к концу ноября. Понимаем, что приближается зимний период, поэтому требуем максимально оперативного выполнения работ. Будем стараться подгонять подрядную организацию, чтобы как можно быстрее работы были завершены», — сказал Сергей Мужальских.
Во время выездного совещания к главе округа обратились жители дома. Они обозначили ряд вопросов, в том числе связанных с протечками в подвальных помещениях. Все обращения переданы профильным службам, их уже взяли в работу.