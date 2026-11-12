День сотрудника органов внутренних дел отметили 8 тысяч подмосковных «орлят»

Более восьми тысяч участников движения «Орлята России» в Подмосковье присоединились к мероприятиям, посвященным Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Сотрудники полиции рассказали школьникам о своей службе, профессиональных задачах и ответственности, которая лежит на каждом, кто выбрал этот путь. Для ребят этот день стал возможностью познакомиться с профессией и выразить благодарность тем, кто ежедневно стоит на страже закона и безопасности.

Учащиеся также прошли квест «Следствие ведут орлята»: выполнили серию испытаний, разгадали загадки, внесли ответы в папку следователя и в финале собрали ключ квеста.

Вместе с советниками по воспитанию, наставниками и активистами движения «орлята» подготовили поздравления для сотрудников полиции. Ребята создали стенгазеты и написали письма-поздравления с благодарностью защитникам правопорядка, готовые работы передали в отделы полиции.

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.