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    Мужчину с тяжелым гнойным воспалением в подмышечной области спасли в Апрелевке

    Фото: Минздрав МО

    В Апрелевке врачи Наро-Фоминской больницы помогли пациенту, который около года страдал от повторяющихся гнойных воспалений в подмышечной области. Самостоятельное лечение и прием антибиотиков результата не дали, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    Медики диагностировали хронический рецидивирующий гидраденит — заболевание, при котором воспаляются потовые железы и формируются болезненные гнойные очаги. При отсутствии лечения патология может привести к абсцессам, свищам и выраженным рубцам.

    «Мы приняли решение о хирургическом вмешательстве. В ходе операции пораженные ткани были полностью иссечены. Для закрытия раневых дефектов потребовалось 30 швов. Чтобы закрепить результат лечения и поддержать иммунитет, пациенту назначен курс нутрицевтической поддержки», — рассказала врач-хирург Вера Заречина.

    После вмешательства мужчина чувствовал себя хорошо, рана полностью зажила, и он вернулся к привычной жизни.

    Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках заболевания. Самолечение может временно скрыть симптомы и отсрочить постановку диагноза, увеличивая риск осложнений и более серьезного хирургического вмешательства.

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