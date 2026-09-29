Мужчину с тяжелым гнойным воспалением в подмышечной области спасли в Апрелевке

В Апрелевке врачи Наро-Фоминской больницы помогли пациенту, который около года страдал от повторяющихся гнойных воспалений в подмышечной области. Самостоятельное лечение и прием антибиотиков результата не дали, рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Медики диагностировали хронический рецидивирующий гидраденит — заболевание, при котором воспаляются потовые железы и формируются болезненные гнойные очаги. При отсутствии лечения патология может привести к абсцессам, свищам и выраженным рубцам.

«Мы приняли решение о хирургическом вмешательстве. В ходе операции пораженные ткани были полностью иссечены. Для закрытия раневых дефектов потребовалось 30 швов. Чтобы закрепить результат лечения и поддержать иммунитет, пациенту назначен курс нутрицевтической поддержки», — рассказала врач-хирург Вера Заречина.

После вмешательства мужчина чувствовал себя хорошо, рана полностью зажила, и он вернулся к привычной жизни.

Специалисты рекомендуют обращаться к врачу при первых признаках заболевания. Самолечение может временно скрыть симптомы и отсрочить постановку диагноза, увеличивая риск осложнений и более серьезного хирургического вмешательства.