Всероссийская акция «10 тысяч шагов к жизни» прошла в Люберцах

Всероссийскую акцию «10 тысяч шагов к жизни» приурочили к Всемирному дню сердца. В Наташинском парке в Люберцах на старт вышли участники программы «Активное долголетие» из разных уголков муниципалитета и даже соседних Котельников.

Перед большой прогулкой для участников провели обязательную разминку, чтобы разогреть мышцы, размять суставы и настроиться на движение. Перед стартом можно было также проверить здоровье. Медики развернули в парке мобильный пункт, где желающим предоставлялась возможность измерить давление, сдать анализ крови и вакцинироваться от гриппа и пневмококка.

Главным для тех, кто отправился по маршруту, были не скорость и количество шагов, а движение в удовольствие. Пройти можно столько, сколько позволяет самочувствие.

«Для кого-то и тысяча шагов уже подвиг.А кто-то просто сюда, я знаю, пришел и будет смотреть, как ходят другие. И это замечательно, потому что это ровно то, на что нацелена акция — поддержать наше сердце, поддержать культуру движения», — рассказала инструктор программы «Активное долголетие» Надежда Зуева-Хитрова.

На финише абсолютно всех ждали памятные сертификаты и горячий чай. Но главная награда, считают организаторы и я участники акции, — хорошее настроение и еще один шаг навстречу здоровью.