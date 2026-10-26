Выплату в 300 тысяч рублей многодетным семьям предложили продлить в Подмосковье

В Подмосковье планируют продлить действие единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Получить ее могут родители младше 35 лет. Сейчас эта мера поддержки действует до 31 декабря 2026 года.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что выплату намерены сохранить из-за высокого спроса. В 2025 году ее получили более 2,8 тысячи семей, а в 2026-м — уже 2,2 тысячи.

«Это тысячи семей, которые приняли решение о рождении третьего или последующего ребенка и получили от региона ощутимую поддержку. Планируем продлить ее действие. Соответствующий законопроект рассмотрим на одном из ближайших заседаний», — сказал Игорь Брынцалов.

Законопроект о продлении меры поддержки депутаты планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Мособлдумы.

В регионе также действует ряд других мер помощи семьям с детьми. В их числе — выплаты на школьную форму, компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги, предоставление бесплатных земельных участков или денежной выплаты взамен, льготы по транспортному налогу, социальная газификация и бесплатный проезд для детей и родителей.