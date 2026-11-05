В Подмосковье более 60 тыс. раз запросили предварительное согласование земли

С начала года электронной услугой «Предварительное согласование предоставления земельных участков, собственность на которые не разграничена» в Подмосковье воспользовались свыше 60 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет на этапе согласования узнать о возможности получения участка без торгов и определить вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование.

Получить ее могут физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие основания на предоставление участков из муниципальной или государственной неразграниченной собственности без проведения торгов. Участки не должны быть сформированы или иметь сведения о границах в ЕГРН.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки»: https://uslugi.mosreg.ru/services/11518.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные файлы и выявляет некорректно загруженные документы, что помогает исправить ошибку до отправки заявления в ведомство.