Сотрудники полиции провели лекцию о ПДД для детей в Одинцове

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу посетили один из парков округа, где провели мероприятие для детей. В беседе с ребятами инспектор ПДН рассказала о безопасном поведении в школе, на прогулках, посоветовала куда обращаться за помощью, если потерялся.

Свою часть инструктажа провели и сотрудники Госавтоинспекции. Учитывая наступление сезона ранних сумерек, они наглядно объяснили школьникам, как необходимо составлять безопасные маршруты от дома до учебного заведения и обратно. Правоохранители также напомнили о правилах поведения в общественном транспорте, важности световозвращающих элементов на одежде и бдительности во время игр во дворах.

Для лучшего закрепления материала полицейские вручили каждому ребенку красочные тематические памятки и листовки, которые помогут ребятам и их родителям повторить правила дома.