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    Фонд ВЭД Подмосковья начал прием заявок на бизнес-миссию в Дубне

    Завод косметики "Аравия" в Протвине запустит вторую очередь производственно-складского комплекса
    Фото: Завод косметики "Аравия" в Протвине запустит вторую очередь производственно-складского комплекса/Медиасток.рф

    Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области объявил прием заявок на участие в реверсной бизнес-миссии для предприятий косметической, фармацевтической и биотехнологической отраслей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

    Мероприятие состоится 25–26 ноября в Дубне по адресу: улица Программистов, дом 4.

    К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Московской области, работающие в указанных сферах и заинтересованные в выходе на международные рынки. В мероприятии примут участие представители не менее 20 зарубежных компаний из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Турции и Индии, заинтересованных в развитии сотрудничества с российскими партнерами.

    Для каждого подмосковного предприятия организуют индивидуальные B2B-переговоры с иностранными закупщиками.

    Подробная информация о мероприятии и подача заявок доступны на сайте Фонда ВЭД Московской области. Актуальная информация о мероприятиях для экспортеров публикуется в разделе «Мероприятия». Даты проведения рекомендуется уточнять дополнительно, поскольку они могут меняться по независящим от Фонда причинам.

    Подробнее о мерах поддержки подмосковных экспортеров можно узнать на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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