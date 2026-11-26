Свыше 21 тыс. участников программы «Орлята России» из Московской области присоединились к мероприятиям проекта «Крылья доброты», направленного на бережное отношение к природе и заботу о птицах. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Знакомство с проектом началось во время осенних каникул с рассказа «Раз, два… и птицы». Вместе с героями произведения школьники узнали, как помочь птицам в холодное время года, когда доступного корма для них становится меньше.

В рамках проекта ребята изучили особенности питания разных видов птиц, узнали, какие продукты подходят для подкормки, и как правильно оборудовать кормушки. Также им рассказали о профессиях, связанных с заботой о птицах, и о волонтерских акциях по сохранению природы.

К участию пригласили и родителей школьников. В предстоящие выходные дети вместе с семьями смогут изготовить кормушки, покормить птиц и понаблюдать за ними. В понедельник ребята поделятся результатами наблюдений, а заключительным этапом проекта станет создание «Правил доброй кормушки».

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализует Росдетцентр при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.