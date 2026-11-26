Руководители, сотрудники УМВД России по Одинцовскому городскому округу и ветераны Управления собрались вместе, чтобы отдать дань уважения товарищам, погибшим при выполнении служебных обязанностей. Родственники тех, кто навсегда остался верен своему долгу, также присутствовали на этом мероприятии.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и поименно вспомнили всех, кто отдал свои жизни ради соблюдения закона, обеспечения мира и порядка в обществе. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания. Подобные встречи проводятся регулярно и стали важной традицией для личного состава, ведь они позволяют не только отдать почести героям, но и укрепить связь между поколениями сотрудников. Ветераны службы делятся воспоминаниями о сослуживцах, рассказывают молодым коллегам о примерах мужества и самоотверженности, проявленных при исполнении долга.

Память о героях, не вернувшихся со службы, бережно хранится в сердцах коллег, близких и жителей округа.