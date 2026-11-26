В селе Рогачево Дмитровского округа завершили строительство склада для хранения песка. Объект площадью более двух тысяч квадратных метров предназначен для нужд производителя стройматериалов White Hills. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии.

В одноэтажном здании оборудовали четыре отсека. Запас сырья позволит обеспечить круглогодичную работу производства. Зимой предприятию требуется около двух тысяч кубометров песка в месяц, летом — от 2,5 до трех тысяч.

Песок используют вместе с цементом для изготовления декоративного камня. Компания применяет технологию виброформования с добавлением наполнителей и природных пигментов. Готовые изделия имитируют фактуру натурального камня, но отличаются меньшим весом.

White Hills более 20 лет работает на российском рынке. В ассортименте производителя — искусственный камень, декоративный кирпич, тротуарная и фасадная плитка, термопанели, ступени, бордюры и элементы архитектурного декора.

Строительство склада продолжалось чуть более двух лет.