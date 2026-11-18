В Ногинске Богородского округа завершили капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома № 41 по улице Климова. Работы прошли в рамках региональной программы капремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Подрядную организацию отобрал Фонд капитального ремонта — так обеспечивается контроль качества и соблюдение стандартов на каждом этапе.

Специалисты полностью заменили стропильную систему — ключевой несущий элемент кровли. Уложили парогидроизоляционную пленку — надежный барьер от влаги и конденсата. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом, что повышает пожарную безопасность и защищает от биологического разрушения.

В чердачном помещении провели уборку, утепление, монтаж обрешетки и контробрешетки для долговечности и энергоэффективности. Смонтировали профлист и кровельное ограждение, выполнили штукатурку вентиляционных шахт.

Главная цель работ — не просто освежить внешний вид крыши, а дать дому надежную защиту от осадков, ветра и перепадов температур, снизить теплопотери в холодное время года и продлить срок службы конструкций.