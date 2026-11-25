Молодые жители стационарного отделения социального центра «Дмитровский» посетили кинопоказ фильма «Живая книга» в кинотеатре «Пионер» в Дмитрове. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

Поездку организовала Марина Нетребко совместно с фондом «Чистые души». На встрече побывали актеры Никита Кологривый и Денис Матросов.

Зрители обсудили идею картины, сюжет и актерскую работу, а также задали вопросы о создании фильма и уделили внимание игре юных актеров. Встречу продолжили совместная фотосессия и разговор о дальнейших творческих планах.

Одной из главных идей стало предложение создать новый совместный проект. Вместе с Майоровым и Кологривым участники обсудили возможность написать сценарий для нового фильма и привлечь к этой работе молодых жителей стационарного отделения.

Организаторы и участники договорились продолжить общение и рассмотреть варианты новых встреч и совместной творческой работы. В соццентре отметили, что такие мероприятия дают молодым людям возможность знакомиться с современным кинематографом, общаться с представителями творческих профессий и включаться в новые проекты.