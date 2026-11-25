В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в микрорайоне Подрезково завершился открытый турнир спортивной школы «Химки» по художественной гимнастике «Осенние цветы». За победу боролись около 100 юных гимнасток.

В соревнованиях приняли участие гимнастки из Химок, Одинцова, Щелкова и Павловского Посада. Спортсменки соревновались в своих возрастных категориях и демонстрировали владение разными предметами.

Одна из участниц состязаний, Валерия Зубенина, недавно заняла третье место на всероссийских соревнованиях в Нальчике. На этом турнире она показала свой уровень, выступив сразу во всех четырех видах программы. «Подготовка заняла около месяца», — рассказала воспитанница спортивной школы «Химки».

Турнир «Осенние цветы» проводится ежегодно и традиционно собирает юных спортсменок из разных городов. Победители и призеры получат возможность выступить на соревнованиях более высокого уровня.