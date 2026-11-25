Документы и ключи в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 24 ноября получили два человека. Награждение провели глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко и депутат Московской областной думы Максим Коркин.

Новые квартиры полностью готовы к заселению: в помещениях выполнили ремонт и создали все условия для комфортного проживания. В ближайшее время новоселы смогут обустроить жилье и встретить Новый год в новых домах.

Работа по расселению аварийного фонда в Павлово-Посадском городском округе продолжается. С начала 2026 года 19 человек получили жилищные сертификаты на приобретение недвижимости, еще 41 житель реализовал право на переселение и получил выкупную стоимость за аварийное жилье.

До конца года в муниципалитете планируют выплатить выкупную стоимость еще 15 гражданам и предоставить благоустроенные квартиры пяти жителям округа.